В Приморье мужчина лишился ноги из-за наезда катера

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Катер наехал на плавающего в бухте Нарва в Приморье мужчину, пострадавший лишился ноги, сообщает СУСК РФ по региону.

"Пятого августа 2019 года возле берега бухты Нарва вблизи села Перевозное маломерное судно совершило столкновение с мужчиной, который в это время находился в море. В результате столкновения мужчине причинены телесные повреждения в виде травматической ампутации ноги. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель СУСК, пострадавший мужчина плавал в море, когда на него наехал катер.