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РИА Новости

В Приморье мужчина лишился ноги из-за наезда катера

11:23, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Катер наехал на плавающего в бухте Нарва в Приморье мужчину, пострадавший лишился ноги, сообщает СУСК РФ по региону.
"Пятого августа 2019 года возле берега бухты Нарва вблизи села Перевозное маломерное судно совершило столкновение с мужчиной, который в это время находился в море. В результате столкновения мужчине причинены телесные повреждения в виде травматической ампутации ноги. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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Как уточнил РИА Новости представитель СУСК, пострадавший мужчина плавал в море, когда на него наехал катер.
Следователи осмотрели место происшествия, катер изъят. По предварительным данным, водитель судна нарушил правила безопасности движения водного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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