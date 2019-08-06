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РИА Новости
Школа волонтера

Южноуральские волонтеры защитят грантовые проекты на форуме в Новосибирске

11:23, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Александр КряжевЮжноуральские волонтеры защитят грантовые проекты на форуме в Новосибирске
Южноуральские волонтеры защитят грантовые проекты на форуме в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Форум "Добро за Уралом" будет проходить в Новосибирске с 13 по 16 августа, сообщается на сайте "Добровольцы России".
В мероприятии примут участие волонтеры, руководители добровольческих объединений и сотрудники ресурсных центров Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.
На форуме состоится полуфинал конкурса "Доброволец России – 2019", в который прошли 19 южноуральцев. Они смогут представить экспертному жюри свои инициативы, посвященные помощи детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, сохранению окружающей среды и другим направлениям.
По итогам этапа будет сформирован лонг-лист из 10 финалистов в каждой номинации.
Кроме того, на мероприятии пройдет образовательная часть, состоящая из лекций, семинаров, практикумов и мастер-классов по развитию надпрофессиональных навыков.
Организатором форума "Добро за Уралом" выступают "Роспатриотцентр" и Росмолодежь.
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