Южноуральские волонтеры защитят грантовые проекты на форуме в Новосибирске

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Форум "Добро за Уралом" будет проходить в Новосибирске с 13 по 16 августа, сообщается на сайте "Добровольцы России".

В мероприятии примут участие волонтеры, руководители добровольческих объединений и сотрудники ресурсных центров Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

На форуме состоится полуфинал конкурса "Доброволец России – 2019", в который прошли 19 южноуральцев. Они смогут представить экспертному жюри свои инициативы, посвященные помощи детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, сохранению окружающей среды и другим направлениям.

По итогам этапа будет сформирован лонг-лист из 10 финалистов в каждой номинации.

Кроме того, на мероприятии пройдет образовательная часть, состоящая из лекций, семинаров, практикумов и мастер-классов по развитию надпрофессиональных навыков.