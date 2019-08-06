На Урале шестые сутки ищут мужчину с младенцем из перевернувшейся лодки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Свердловские спасатели шестые сутки проводят поиск мужчины и шестимесячного младенца, которые находились в опрокинувшейся лодке на реке в Ивдельском городском округе, сообщает региональный главк МЧС.

Тридцать первого июля в 15 километрах от поселка Ушма в Ивдельском городском округе вниз по течению реки Лозьва перевернулась моторная лодка, в которой находилось пять человек, трое из которых дети, включая шестимесячного младенца. Тела матери и двоих детей спасатели нашли в полутора километрах от места обнаружения лодки. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

"Поисковая операция продолжается шестые сутки, в ней задействованы 38 человек – спасатели, местные жители, волонтеры, представители следственного комитета, полиции, администрации Ивделя", – говорится в сообщении.