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РИА Новости

На Урале шестые сутки ищут мужчину с младенцем из перевернувшейся лодки

11:16, 6 августа 2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ прибыли для ликвидации лесных пожаров в Якутии
Сотрудники МЧС РФ прибыли для ликвидации лесных пожаров в Якутии
© РИА Новости / МЧС РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Свердловские спасатели шестые сутки проводят поиск мужчины и шестимесячного младенца, которые находились в опрокинувшейся лодке на реке в Ивдельском городском округе, сообщает региональный главк МЧС.
Тридцать первого июля в 15 километрах от поселка Ушма в Ивдельском городском округе вниз по течению реки Лозьва перевернулась моторная лодка, в которой находилось пять человек, трое из которых дети, включая шестимесячного младенца. Тела матери и двоих детей спасатели нашли в полутора километрах от места обнаружения лодки. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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"Поисковая операция продолжается шестые сутки, в ней задействованы 38 человек – спасатели, местные жители, волонтеры, представители следственного комитета, полиции, администрации Ивделя", – говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что за понедельник спасатели обследовали по воде 130 километров, пропавшие не были обнаружены. Благодаря тому, что уровень воды в реке снизился, спасатели смогут обследовать прибрежную зону, уточнили в ведомстве.
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