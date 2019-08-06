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РИА Новости

Эксперт рассказал о возможностях искусственного интеллекта в авиации

10:53, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвиадиспетчер
Авиадиспетчер
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Авиадиспетчер. Архивное фото
БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Искусственный интеллект в гражданской авиации не заменит человека, а значительно дополнит его возможности в решении современных вопросов отрасли, в том числе проблем безопасности полетов, заявил РИА Новости глава управления аэронавигации Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) Стивен Кример.
Кример, участвовавший во всемирном симпозиуме ИКАО, который прошел недавно в Таиланде, ответил на вопросы РИА Новости, заданные на симпозиуме, по электронной почте из Монреаля, где находится штаб-квартира организации.
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Среди тем, обсуждавшихся на симпозиуме, была тема складывающегося соотношения между использованием информационных технологий и человеческих навыков в обеспечении безопасности воздушного движения, как с точки зрения пилотирования самолетов, так и с точки зрения диспетчерского контроля воздушного движения и наземного обслуживания. Мнения специалистов о том, каким должно быть это соотношение, разделились. Несмотря на то, что большинство экспертов согласны, что в условиях ускоренного развития гражданской авиации и резкого увеличения объема пассажирских и грузовых перевозок в последние годы без помощи искусственного интеллекта отрасли уже не обойтись, некоторые специалисты противопоставляют друг другу возможности машинного интеллекта и хорошо подготовленного творческого человека в разрешении нештатных ситуаций.
"Я это вижу иначе, я не думаю в категориях "человек против машины", - сказал РИА Новости Кример.
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"По моему мнению, скорее, речь должна идти об усилении возможностей человека с помощью машины. Если хорошо подготовленный, опытный и творческий человек высокоэффективен в разрешении и преодолении нештатных ситуаций, то представьте себе, насколько ещё многократно эффективнее он будет, если в его распоряжении будет готовый к использованию поток обработанных машиной данных?" - сказал он.
Необходимо соединить преимущества искусственного интеллекта с навыками, находчивостью и креативностью человека, и это даст отрасли самую совершенную комбинацию возможностей для решения проблем, уверен эксперт.
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"Но мы живём и работаем в очень консервативной индустрии. Всё новое в ней оценивается, в первую очередь, с точки зрения экономики и стоимости. Затем каждый новый шаг должен пройти сертификацию, а потом войти в регулярный ритм обновления сертификатов", - пояснил Кример.
"Мне кажется, настало время изменить парадигму, которой мы следуем в нашем подходе к внедрению технологических инноваций. Мне кажется, соединение человеческих способностей и возможностей машинного интеллекта – это правильный путь для создания новых инструментов обеспечения безопасности полетов", - сказал эксперт.
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