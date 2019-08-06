Эксперт рассказал о возможностях искусственного интеллекта в авиации

БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Искусственный интеллект в гражданской авиации не заменит человека, а значительно дополнит его возможности в решении современных вопросов отрасли, в том числе проблем безопасности полетов, заявил РИА Новости глава управления аэронавигации Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) Стивен Кример.

Кример, участвовавший во всемирном симпозиуме ИКАО, который прошел недавно в Таиланде, ответил на вопросы РИА Новости, заданные на симпозиуме, по электронной почте из Монреаля, где находится штаб-квартира организации.

Среди тем, обсуждавшихся на симпозиуме, была тема складывающегося соотношения между использованием информационных технологий и человеческих навыков в обеспечении безопасности воздушного движения, как с точки зрения пилотирования самолетов, так и с точки зрения диспетчерского контроля воздушного движения и наземного обслуживания. Мнения специалистов о том, каким должно быть это соотношение, разделились. Несмотря на то, что большинство экспертов согласны, что в условиях ускоренного развития гражданской авиации и резкого увеличения объема пассажирских и грузовых перевозок в последние годы без помощи искусственного интеллекта отрасли уже не обойтись, некоторые специалисты противопоставляют друг другу возможности машинного интеллекта и хорошо подготовленного творческого человека в разрешении нештатных ситуаций.

"Я это вижу иначе, я не думаю в категориях "человек против машины", - сказал РИА Новости Кример.

"По моему мнению, скорее, речь должна идти об усилении возможностей человека с помощью машины. Если хорошо подготовленный, опытный и творческий человек высокоэффективен в разрешении и преодолении нештатных ситуаций, то представьте себе, насколько ещё многократно эффективнее он будет, если в его распоряжении будет готовый к использованию поток обработанных машиной данных?" - сказал он.

Необходимо соединить преимущества искусственного интеллекта с навыками, находчивостью и креативностью человека, и это даст отрасли самую совершенную комбинацию возможностей для решения проблем, уверен эксперт.

"Но мы живём и работаем в очень консервативной индустрии. Всё новое в ней оценивается, в первую очередь, с точки зрения экономики и стоимости. Затем каждый новый шаг должен пройти сертификацию, а потом войти в регулярный ритм обновления сертификатов", - пояснил Кример.