Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T10:41Z
https://ria.ru/20190806/1557206354.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/46/1556834609_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_78c31b3e9f8759bf76e5a740a23c475e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:41, 6 августа 2019
362
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 10, Хама – 11, Алеппо – 4. Турецкой частью представительства зафиксировано 8 фактов открытия огня в провинциях: Хама – 3, Идлиб – 3, Латакия – 2", - говорится в бюллетене.
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
Вчера, 10:32
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
В течение суток центром проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хаззэ провинции Риф Дамаск. Выдано 750 продовольственных наборов, общим весом около 3,6 тонны.
В течение суток подписаны 4 соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. К режиму прекращения боевых действий присоединились четыре населенных пункта провинции Дейр-Эз-Зор, общей численностью населения 14 тысяч человек. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 551.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
Ситуация в Сирии
5 августа, 21:09
В Сирии при вооруженном нападении погибли трое военных SDF, сообщили СМИ
300000
Обсудить 0
Война в СирииСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО считают своей заслугой условия для мирных переговоров в Афганистане
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019
Россия и Турция предотвратили большую трагедию в Идлибе, заявил Эрдоган
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе
Ситуация в Сирии
В Сирии при вооруженном нападении погибли трое военных SDF, сообщили СМИ
Лента
новостей
Разрушенное здание мечети в провинции Хама
Боевики обстреляли несколько деревень на севере сирийской провинции Хама
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
ООН обеспокоена возобновлением военной операции в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил о скором начале новой стадии борьбы с терроризмом в Сирии
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Выпущенные по "Хмеймиму" снаряды боевиков упали в Руайсэд Афиф
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп призвал Турцию заранее обсуждать действия в Сирии
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим в Сирии
Боевики выпустили в направлении Хмеймима три реактивных снаряда
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения ВСУ
Здание Государственной Думы РФ
В ГД предложили создать группу для расследования вмешательства в выборы
Апельсины
Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния