В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 10, Хама – 11, Алеппо – 4. Турецкой частью представительства зафиксировано 8 фактов открытия огня в провинциях: Хама – 3, Идлиб – 3, Латакия – 2", - говорится в бюллетене.

В течение суток центром проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хаззэ провинции Риф Дамаск. Выдано 750 продовольственных наборов, общим весом около 3,6 тонны.

В течение суток подписаны 4 соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. К режиму прекращения боевых действий присоединились четыре населенных пункта провинции Дейр-Эз-Зор, общей численностью населения 14 тысяч человек. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 551.