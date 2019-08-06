В Крыму туристов призвали временно воздержаться от походов в горы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Туристам в Крыму рекомендовано временно воздержаться от походов в горы из-за непогоды, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

"После обильных осадков, которые также ожидаются сегодня, некоторые места в горах стали просто непроходимы из-за размытия грунта, в связи с чем рекомендуем воздержаться от поездок или походов в горную местность", - приводит слова Шахова пресс-служба ведомства.

По его словам, спасателям уже пришлось эвакуировать из горно-лесной зоны троих мужчин, автомобиль которых увяз в размытом грунте.