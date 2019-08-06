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РИА Новости
Туризм

В Крыму туристов призвали временно воздержаться от походов в горы

10:41, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Туристам в Крыму рекомендовано временно воздержаться от походов в горы из-за непогоды, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"После обильных осадков, которые также ожидаются сегодня, некоторые места в горах стали просто непроходимы из-за размытия грунта, в связи с чем рекомендуем воздержаться от поездок или походов в горную местность", - приводит слова Шахова пресс-служба ведомства.
По его словам, спасателям уже пришлось эвакуировать из горно-лесной зоны троих мужчин, автомобиль которых увяз в размытом грунте.
Сами пострадавшие, отправившись искать помощь, потерялись и нуждались в помощи спасателей.
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