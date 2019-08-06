Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T10:32Z
https://ria.ru/20190806/1557205721.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153147/40/1531474047_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_50ec5132c0063fad80b7018779e6ace1.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

10:32, 6 августа 2019
165
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 412 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 311 человек (женщин – 93, детей – 158), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 101 человек (женщин – 330, детей – 562)", - говорится в бюллетене.
Ситуация в Сирии
5 августа, 21:09
В Сирии при вооруженном нападении погибли трое военных SDF, сообщили СМИ
Как сообщается, за прошедшие сутки российской стороной в Хаззэ в провинции Дамаск проведена гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 750 продовольственных наборов общим весом около 3,6 тонны.
Инженерные подразделения Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра и Джасим провинция Дераа, а также Дума провинция Дамаск.
"Разминировано 2,5 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 40 взрывоопасных предметов (ВОП)", - говорится в бюллетене.
700000
Обсудить 0
Война в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Вид на город Алеппо
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
РИА
Новости
Разрушенное здание мечети в провинции Хама
Боевики обстреляли несколько деревень на севере сирийской провинции Хама
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил о скором начале новой стадии борьбы с терроризмом в Сирии
Осколки от снарядов в Донбассе
Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента
новостей
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Эксперты прокомментировали блокировку США активов Венесуэлы
Сирийские беженцы в долине Бекаа в Ливане
В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
ВКС приняли на управление запущенный с Байконура спутник Минобороны
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
В Ливии число погибших при ударах ВВС Хафтара выросло до 42 человек
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Военсовет Судана распустят в течение месяца
Альбом с фотографиями фотожурналиста Андрея Стенина
Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
Ситуация в Сирии
В Сирии при вооруженном нападении погибли трое военных SDF, сообщили СМИ
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019
Россия и Турция предотвратили большую трагедию в Идлибе, заявил Эрдоган
Здание лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
В Южной Осетии связали рост числа заболеваний с лабораторией Лугара
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме назвали указ США об активах властей Венесуэлы рейдерством
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния