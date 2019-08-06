В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 412 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 311 человек (женщин – 93, детей – 158), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 101 человек (женщин – 330, детей – 562)", - говорится в бюллетене.

Как сообщается, за прошедшие сутки российской стороной в Хаззэ в провинции Дамаск проведена гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 750 продовольственных наборов общим весом около 3,6 тонны.

Инженерные подразделения Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра и Джасим провинция Дераа, а также Дума провинция Дамаск.