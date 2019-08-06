В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором

ПЕКИН, 6 авг — РИА Новости. Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.

"Китайская сторона выражает глубокое сожаление в связи с решением США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Этот ярлык не соответствует даже количественным стандартам, установленным самими США для определения валютного манипулятора", — уточняется в документе.

По мнению китайской стороны, американские власти ведут "непродуманную политику односторонних действий".

Первого августа Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября Вашингтон вводит пошлину в десять процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Он добавил, что это не включает введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.

Спустя несколько дней Народный банк КНР опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. В ответ на это Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и сообщил, что обратится во Всемирную торговую организацию.