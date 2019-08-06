Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T11:51Z
https://ria.ru/20190806/1557205370.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154788/44/1547884432_0:186:2983:1863_1036x0_80_0_0_48495044d47567f84489957bba86cb41.jpg
РИА Новости

В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором

10:28, 6 августа 2019
23799
© AP Photo / Vincent YuМитинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
ПЕКИН, 6 авг — РИА Новости. Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.

"Китайская сторона выражает глубокое сожаление в связи с решением США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Этот ярлык не соответствует даже количественным стандартам, установленным самими США для определения валютного манипулятора", — уточняется в документе.

По мнению китайской стороны, американские власти ведут "непродуманную политику односторонних действий".
Первого августа Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября Вашингтон вводит пошлину в десять процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Вывешивание флага Китая перед открытием саммита Группы двадцати в японской Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 01:24
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Он добавил, что это не включает введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.
Спустя несколько дней Народный банк КНР опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. В ответ на это Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и сообщил, что обратится во Всемирную торговую организацию.
Как заявил, в свою очередь, глава китайского ЦБ И Ган, Пекин не собирается делать юань инструментом в торговом конфликте с США, а волатильность курса китайской валюты вызвана внешними факторами.
Торговая война
Вчера, 13:04
Из всех орудий!
3124775912
Обсудить 20
КитайСШАЭкономика
Популярные комментарии
Так если ФРС США поднимает\опускает ставки всемирной резервной валютой, доверенной доллару, кто валютный манипулятор?! Мировой рынок уже засматривается опять к классике доверия, к золоту. Золото много не напечатаешь на печатном станке. Золото добывать надо! :) А выбрать позицию что кто-то там валютный манипулятор, это оправдывание своих неудач.
6 августа, 11:45
БНБрутал Натурал
6800006
Да уж...напугал Китай США))
6 августа, 11:52
SSch.shurikov
16710014
Рекомендуем
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
РИА
Новости
Евро
Официальный курс евро на среду вырос до 73,07 рубля
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Лента
новостей
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Российский рубли и евро
Курс евро вырос до 73 рублей
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Китайские юани
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе
Россия предлагала США осмотреть ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Российские рубли
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
СМИ сообщили об отставке посла США в России
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Демонстрация в Крыму
В Крыму объяснили генсеку НАТО причину воссоединения с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния