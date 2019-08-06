АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в январе-июле 2019 года выросли на 2,2% в годовом выражении - до 203,672 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании.

"За первые семь месяцев 2019 года на российском рынке продано 203,672 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. В июле 2019 года реализовано 29,486 тысячи автомобилей Lada, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года", - сообщает компания.

По ее оценке, доля Lada на российском рынке по итогам января-июля составила 21%, увеличившись на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Самой популярной Lada по итогам продаж с января по июль 2019 года стала Lada Granta - своих покупателей нашли 74 634 автомобиля этого семейства, что на 40,1% превышает показатели прошлого года. Более того, в июле 2019 продано 10 652 Lada Granta, что составляет 40,2% прироста по сравнению с июлем 2018 года", - отмечает компания.