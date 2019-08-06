Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T09:25Z
https://ria.ru/20190806/1557202439.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152760/86/1527608689_0:163:3063:1886_1036x0_80_0_0_4b052402a1954b46ab05d3314a6f51ec.jpg
РИА Новости

АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года

09:25, 6 августа 2019
515
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобиль LADA XRAY Cross
Автомобиль LADA XRAY Cross
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автомобиль LADA XRAY Cross. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в январе-июле 2019 года выросли на 2,2% в годовом выражении - до 203,672 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании.
"За первые семь месяцев 2019 года на российском рынке продано 203,672 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. В июле 2019 года реализовано 29,486 тысячи автомобилей Lada, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года", - сообщает компания.
Новая Lada Granta
1 августа, 16:05
"АвтоВАЗ" повысил цены на Lada
По ее оценке, доля Lada на российском рынке по итогам января-июля составила 21%, увеличившись на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Самой популярной Lada по итогам продаж с января по июль 2019 года стала Lada Granta - своих покупателей нашли 74 634 автомобиля этого семейства, что на 40,1% превышает показатели прошлого года. Более того, в июле 2019 продано 10 652 Lada Granta, что составляет 40,2% прироста по сравнению с июлем 2018 года", - отмечает компания.
Lada Vesta заняла вторую строчку рейтинга. По итогам семи месяцев продажи составили 64 721 автомобиль, что на 10,4% выше, чем годом ранее. На третьем месте по популярности среди Lada - универсалы семейства Lada Largus, за семь месяцев продано 24 380 автомобилей, подсчитал "АвтоВАЗ".
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
27 ноября 2017, 18:31
Эволюция автомобилей АвтоВАЗаАвтоВАЗ - крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Подробнее о моделях компании – в инфографике Ria.ru.
2161004
Обсудить 0
АвтоАвтоВАЗРоссия
Рекомендуем
Вадим Зингман
"Аэрофлот" подтвердил, что замгендиректора Зингман покинул компанию
РИА
Новости
Товарный знак органической продукции
Минсельхоз получил права на товарный знак органической продукции
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Лента
новостей
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Сотрудница в операционном зале банка
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Производство плавленого сыра
Valio вернула лидерство в продаже плавленых сыров в России
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Карты национальной платежной системы Мир
СМИ: в России может появиться новый способ получения зарплат
Уборка пшеницы
В Ростовской области урожай ранних зерновых составил 11,14 миллиона тонн
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния