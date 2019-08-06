Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском

АЧИНСК (Красноярский край), 6 авг - РИА Новости. Самолет Ил-76 провел разведку над местом пожара в селе Каменка Красноярского края, где произошли взрывы на арсенале воинской части, сообщили журналистам во вторник в департаменте пресс-службы Центрального военного округа.

"Самолет Ил-76, который ранее привлекался к тушению лесных пожаров, взлетел с аэропорта Емельяново и провел воздушную разведку над местом ЧП под Ачинском. Экипаж воздушного суда оценил возможность сброса воды на горящий склад", - сообщили в ведомстве.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта.