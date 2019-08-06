В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе

Инцидент произошел в ночь на понедельник в клубе District 45. По данным полиции, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Как заявили в администрации клуба, во время стрельбы внутри находились около 250 человек.

Как отмечает телеканал, свидетели инцидента сообщали о том, что в клубе произошла ссора, однако правоохранительные органы пока не обнародовали информацию о предполагаемом стрелке. В связи с большим числом очевидцев, дело, вероятнее всего, будет раскрыто, сказал глава полиции города Марк Сондерс.