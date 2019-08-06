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РИА Новости

Российские студенты заняли второе место на соревнованиях RoboSub-2019

03:57, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Сборная Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института проблем морских технологий ДВО РАН заняла второе место на ХХII международных соревнованиях среди автономных подводных аппаратов RoboSub-2019, которые прошли в США, сообщает ДВФУ.
Турнир проходил с 29 июля по 4 августа в Сан-Диего и собрал рекордное число участников — 56 команд ведущих технических вузов Бразилии, Египта, Индии, Канады, Китая, Норвегии, Польши, Пуэрто-Рико, Сингапура, США, Таиланда, Турции и Японии.
"Робототехники ДВФУ и ДВО РАН заняли второе место на чемпионате RoboSub-2019… При выполнении заданной миссии автономный необитаемый подводный аппарат Pandora (команды ДВФУ и ДВО РАН) продемонстрировал все свои возможности. Новейшее программное обеспечение позволяет ему распознавать отдельные предметы при помощи глаз-видеокамер, перевозить грузы, поднимать и сбрасывать их в определенном месте", - говорится в сообщении.
В Сан-Диего за Россию выступала еще одна команда из Владивостока, она представляла Центр развития робототехники. В финале команда заняла 10 место.
В марте этого года робот Pandora принес разработчикам победу в открытом чемпионате Азии в Сингапуре, где участвовало 35 команд.
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