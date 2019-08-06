Российские студенты заняли второе место на соревнованиях RoboSub-2019

"Робототехники ДВФУ и ДВО РАН заняли второе место на чемпионате RoboSub-2019… При выполнении заданной миссии автономный необитаемый подводный аппарат Pandora (команды ДВФУ и ДВО РАН) продемонстрировал все свои возможности. Новейшее программное обеспечение позволяет ему распознавать отдельные предметы при помощи глаз-видеокамер, перевозить грузы, поднимать и сбрасывать их в определенном месте", - говорится в сообщении.