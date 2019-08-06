Белые медведи на Чукотке вышли к людям с "опозданием" на месяц

"Численность их может увеличиться до 25-30 особей. Но и это может быть не предел. Всё зависит от ледовой обстановки на море. Если льда нет, одновременно на берегу может быть и 25 животных, и больше. Если же лед на море есть и его много, медведи могут дрейфовать мимо, и на берегу их будет меньше", - приводит WWF России словам Мироненко.