В Ачинске, где горит склад, попросили жителей не трогать опасные предметы

"Обращаемся ко всем ачинцам, которые обнаружили какие-либо опасные предметы в черте города Ачинска, не прикасаться к ним, не проводить каких-либо самостоятельных действий и незамедлительно сообщать о них", - говорится в обращении.

По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – первая электричка с более чем 250 пассажирами уже прибыла в краевой центр.