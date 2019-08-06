В Ачинске, где горит склад, попросили жителей не трогать опасные предметы

КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Власти Ачинска Красноярского края после пожара и взрывов на военном складе попросили местных жителей не трогать опасные предметы, сообщается на сайте мэрии города.
"Обращаемся ко всем ачинцам, которые обнаружили какие-либо опасные предметы в черте города Ачинска, не прикасаться к ним, не проводить каких-либо самостоятельных действий и незамедлительно сообщать о них", - говорится в обращении.
Кроме того, были открыты дополнительные круглосуточные телефоны горячей линии: 8 (39151) 6-13-13, 8 (39151) 6-13-14, 8 (39151) 6-13-28, 8 (39151) 6-13-48, 8 (39151) 6-13-66, 8 (39151) 6-13-59.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – первая электричка с более чем 250 пассажирами уже прибыла в краевой центр.