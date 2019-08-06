Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии прекратить огонь

ООН, 6 авг – РИА Новости. Члены СБ ООН призывают стороны конфликта в Ливии прекратить огонь и перейти к политическому процессу при посредничестве Организации, говорится в заявлении Совбеза для прессы.

"Члены Совета Безопасности подтвердили посыл, изложенный в заявлении Совета для прессы от 5 июля 2019 года, в частности призыв ко всем сторонам прекратить огонь и срочно вернуться к политическому процессу при посредничестве ООН", - сказано в заявлении.

Члены Совбеза поддержали призыв к сторонам ввести перемирие на время праздника Эйд аль-адха (праздника жертвоприношения). Это перемирие должно сопровождаться мерами укрепления доверия между сторонами, отмечается в заявлении.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.