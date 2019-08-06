Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии прекратить огонь

ООН, 6 авг – РИА Новости. Члены СБ ООН призывают стороны конфликта в Ливии прекратить огонь и перейти к политическому процессу при посредничестве Организации, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
"Члены Совета Безопасности подтвердили посыл, изложенный в заявлении Совета для прессы от 5 июля 2019 года, в частности призыв ко всем сторонам прекратить огонь и срочно вернуться к политическому процессу при посредничестве ООН", - сказано в заявлении.
Члены Совбеза поддержали призыв к сторонам ввести перемирие на время праздника Эйд аль-адха (праздника жертвоприношения). Это перемирие должно сопровождаться мерами укрепления доверия между сторонами, отмечается в заявлении.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.