Наземные средства ВКС приняли на сопровождение стартовавшую "Протон-М"

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Наземные средства ВКС России приняли на сопровождение ракету "Протон-М" с военным спутником, стартовавшую с Байконура, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Стартовавшая в 00.56 мск с космодрома Байконур РКН "Протон-М" в 01.01 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - сообщили в департаменте.

По информации Минобороны, в 01.06 головная часть ракеты с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником успешно отделилась от третьей ступени. В министерстве пояснили, что разгонный блок будет выводить спутник на расчетную орбиту несколько часов.

В феврале начальник штаба, заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил России Игорь Морозов в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил, что последний запуск российского военного спутника с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, после чего все старты космических аппаратов в интересах Минобороны России будут проходить с космодрома Плесецк в Архангельской области. Он не назвал спутник, однако до этого источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что это будет четвертый военный спутник связи "Благовест".

В мае министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года завершится формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырех спутников. Первые три спутника "Благовест" были выведены на орбиту в августе 2017 года, апреле и декабре 2018 года.