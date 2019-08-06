Певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях в США

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Окружная прокуратура в американском штате Миннесота выдвинула два новых обвинения против известного американского исполнителя Ар Келли (R. Kelly) в преступлениях сексуального характера, сообщает издание Окружная прокуратура в американском штате Миннесота выдвинула два новых обвинения против известного американского исполнителя Ар Келли (R. Kelly) в преступлениях сексуального характера, сообщает издание TMZ

По словам прокуроров, инцидент произошел 11 июля 2001 года в Миннеаполисе. Девушка, которой было "от 16 до 17 лет", попросила у певца автограф, после чего Келли пригласил ее в свой гостиничный номер и заплатил 200 долларов за то, чтобы она разделась и вступила с ним в сексуальный контакт.

Сообщается, что певцу инкриминируется вовлечение несовершеннолетней девушки в проституцию и домогательства к несовершеннолетней. Прокуроры, однако, отмечают, что Келли не вступал непосредственно в половой акт с предполагаемой жертвой, но между певцом и девушкой был "контакт сексуального характера".

Известный американский исполнитель Ар Келли (R. Kelly) был арестован в июле в Чикаго по ряду новых обвинений. Иск федеральной прокуратуры против исполнителя был подан в Нью-Йорке, он содержит 13 пунктов, в том числе детскую порнографию, соблазнение несовершеннолетних, а также уклонение от правосудия. Помимо этого, прокуратура в отдельном иске обвиняет певца в рэкете и транспортировке женщин и несовершеннолетних для занятия проституцией. Обвинители утверждают, что Ар Келли руководил группировкой, состоящей из своих охранников, водителей и менеджеров, причастной к вовлечению женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию.