НАТО считают своей заслугой условия для мирных переговоров в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что именно военное присутствие альянса в Афганистане создало условия для мирных переговоров и позволило как никогда близко подойти к заключению соглашения.

США ведут с талибами переговоры об урегулировании в Афганистане и выводе американских войск. Эти переговоры не раз вызывали недовольство правительства Афганистана, которое на эти переговоры не приглашали. Официальной позицией США остается то, что власти страны должны участвовать в процессе.

"Мы приветствуем тот факт, что сегодня мы ближе к мирному соглашению в Афганистане, чем когда-либо. Основная цель переговоров заключается в том, чтобы получить соглашение, которое позволило бы избежать превращения Афганистана снова в убежище для международных террористов", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Новой Зеландии, куда он прибыл с рабочей поездкой.

По его мнению, "военное присутствие НАТО и других международных сил создало условия для мирных переговоров, потому что мы направили талибам ясный сигнал, что они не победят на поле боя и им нужно садиться за стол переговоров и достичь там большего, чем на поле боя".

"Находясь в Афганистане, мы направили такой сигнал и создали условия для переговорного решения", - полагает Столтенберг.

Он также отметил, что силам НАТО нужно продолжать обучать афганские силы, чтобы "стабилизировать ситуацию в стране", однако НАТО не намерена оставаться в Афганистан "дольше, чем необходимо".

"Мы вместе пришли в Афганистан, мы примем решение о нашем будущем присутствии вместе, и когда наступит подходящее время, мы тоже вместе уйдем", - сказал он журналистам, комментируя переговоры США и талибов.