Два электропоезда с эвакуированными жителями Ачинска выехали в Красноярск

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Два электропоезда с эвакуированными жителями населенных пунктов, расположенных вблизи склада Минобороны в Красноярском крае, где произошел взрыв боеприпасов, выехали в сторону Красноярска, заявил глава Ачинска Илай Ахметов.

По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, МЧС подготовило пункты временного размещения на 16,5 тысячи человек.

"По состоянию на 3.00 (23.00 5 августа мск) два состава электропоездов выехали в сторону Красноярска. Хочу отметить, что все органы государственной власти, силовые и правоохранительные структуры работают в тесном взаимодействии и координации", - сообщается на сайте администрации Ачинска со ссылкой на слова Ахметова.

Он добавил, что на данный момент идет планомерная эвакуация. Также губернатор поручил в режиме онлайн информировать граждан о движении поездов.