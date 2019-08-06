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РИА Новости

Два электропоезда с эвакуированными жителями Ачинска выехали в Красноярск

00:50
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© REUTERS / STRINGERВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Два электропоезда с эвакуированными жителями населенных пунктов, расположенных вблизи склада Минобороны в Красноярском крае, где произошел взрыв боеприпасов, выехали в сторону Красноярска, заявил глава Ачинска Илай Ахметов.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, МЧС подготовило пункты временного размещения на 16,5 тысячи человек.
"По состоянию на 3.00 (23.00 5 августа мск) два состава электропоездов выехали в сторону Красноярска. Хочу отметить, что все органы государственной власти, силовые и правоохранительные структуры работают в тесном взаимодействии и координации", - сообщается на сайте администрации Ачинска со ссылкой на слова Ахметова.
Он добавил, что на данный момент идет планомерная эвакуация. Также губернатор поручил в режиме онлайн информировать граждан о движении поездов.
"Вместе с губернатором мы проехали по наиболее опасным участкам города... Побывали на железнодорожном вокзале, встретились с людьми. Несмотря на напряженную обстановку, вся необходимая работа организована", - цитирует сайт Ахметова.
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