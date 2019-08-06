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РИА Новости

Экс-дипломаты в США назвали новые антироссийские санкции незначительными

00:26
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российский рубли и доллары
Денежные купюры: российский рубли и доллары
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Денежные купюры: российский рубли и доллары. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Новые санкции США против России, введенные в рамках "дела Скрипалей", являются незначительными и вряд ли нанесут ущерб финансовым возможностям РФ, считает эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид, ранее занимавший пост помощника госсекретаря США по вопросам санкций.
Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия. Санкции США против России в рамках "дела Скрипалей" включают ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США. Новые санкции против России вступят в силу 26 августа.
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Давно подготовленные санкции

В своей статье, написанной совместно с бывшим старшим советником по санкциям при минфине США Брайаном О'Туле, а также экс-заместителем координатора по санкционной политике госдепа Дэвидом Мортлоком, Фрид отметил, что "администрация подготовила эти санкции много месяцев назад, но, по крайней мере, с января они остались без подписи (президента – ред.), и администрация действовала только под давлением Конгресса".
Комментируя непоследовательность проводимой США политики по отношению к РФ, Фрид заявил, что все, что связано с Россией и администрацией Трампа, является "странным". Он уверен, что легкого пути по выполнению требований закона и проведения политики по РФ не было.
США вводят второй пакет санкций против РФ из-за "дела Скрипалей", поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.
Для второго пакета санкций закон предусматривал шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три из них. Среди них понижение уровня дипломатических отношений, запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране, препятствование предоставлению ей международных займов, запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов, и запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".
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Незначительные меры

По мнению бывших американских чиновников, принятые меры против России являются незначительными. Так, запрет на новые кредиты в рублях "едва ли нанесет ущерб нуждам РФ". "Эта мера не повлияет на какие-либо из находящихся в обращении российских облигаций в иностранной валюте на сумму 22,2 миллиарда долларов, рублевых облигаций на сумму 40,54 миллиарда долларов, а также на будущие рублевые облигации или займы, а также на финансирование государственных предприятий", - пишут Фрид, Мортлок и О'Туле.
По словам экспертов, "лицензионные ограничения на экспорт являются узкими и ограничены предметами, связанными с распространением химического и биологического оружия".
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Экс-дипломаты задались вопросом и относительно того, как именно было объявлено о новых мерах против России. "Такое сомнительное разворачивание событий – исполнительный указ (президента), выпущенный поздно вечером 1 августа, санкции, объявленные поздно вечером на следующий день, и метода по внедрению (санкций) от минфина, опубликованные на следующий день после этого, а также отсутствие усилий по предоставлению более широкого контекста еще больше уменьшило потенциальную силу этого шага", - уверены они.
Первые санкции были введены против РФ по делу Скрипалей 27 августа 2018 года. Тогда США запретили поставки в Россию товаров двойного назначения. Кроме того, сразу после инцидента со Скрипалями Вашингтон объявил о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле, а также выдворении 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно заявлениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Введение санкций против России и ответные шаги
17 марта 2017, 10:50
Введение санкций против России и ответные шаги
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Санкции в отношении РоссииРоссияСШАЭкономика
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