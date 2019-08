Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры

Акции Activision Blizzard Inc. на закрытии торгов в понедельник потеряли 5,96% стоимости и опустились до 46,1 доллара за акцию, Electronic Arts Inc подешевели на 4,63% - до 88,59 доллара за акцию, Take-Two Interactive Software Inc. потеряли 5,19%, инвесторы давали 115,38 доллара за акцию.