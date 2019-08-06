Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.

Акции Activision Blizzard Inc. на закрытии торгов в понедельник потеряли 5,96% стоимости и опустились до 46,1 доллара за акцию, Electronic Arts Inc подешевели на 4,63% - до 88,59 доллара за акцию, Take-Two Interactive Software Inc. потеряли 5,19%, инвесторы давали 115,38 доллара за акцию.

В своем обращении Трамп заявил, что "мы должны остановить восхваление насилия в нашем обществе и это должно включать и отвратительные и ужасные видеоигры, которые стали теперь обычным делом".