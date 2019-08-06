В ООН оценили пуски баллистических ракет в КНДР в мае и июле

Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019

© AP Photo / Ahn Young-joon Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019

ООН, 6 авг – РИА Новости. Пуски, которые КНДР осуществила в мае и июле, повысили возможности баллистических ракет страны, следует из доклада, который независимые эксперты представили комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР.

Как отмечается в кратком изложении доклада, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, "в течение отчетного периода КНДР продолжала наращивать свои ядерные и ракетные программы, хотя она не проводила ядерных испытаний или запусков МБР".

Тем не менее эксперты отмечают, что "пуски ракет в мае и июле повысили общие возможности баллистических ракет".

Эксперты также заявляют, что, несмотря на дипломатические усилия, их расследования указывают на продолжающиеся нарушения резолюций СБ ООН со стороны КНДР.

КНДР 31 июля испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля. Ранее 4 и 9 мая были проведены пуски ракет, которые в Южной Корее считают баллистическими.