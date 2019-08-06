Анджелина Джоли сказала, что в мире должно быть больше "злых женщин"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Анджелина Джоли считает, что в мире должно быть больше "злых женщин" и пояснила, каких именно. Об этом актриса написала в эссе для издания ELLE.
"Это женщины, которые устали от несправедливости и насилия, отказываются следовать правилам, потому что больше в них не верят. Женщины, которые не откажутся от своего голоса и прав, зная, что рискуют сесть в тюрьму, быть отвергнутыми семьей и даже поплатиться жизнью. Если вы это называете злом, тогда миру нужно больше "злых женщин", - заявила она.
Джоли высказала такое мнение, говоря о своих поездках в Африку, Сирию и другие страны, где она поддерживает местных жителей и беженцев как посол доброй воли ООН.
"Мы хотим быть мягкими, заботливыми, грациозными и любящими. У нас нет магических способностей, но есть возможность работать с такими мужчинами, которые ценят и уважают женщин", - добавила актриса.