Анджелина Джоли сказала, что в мире должно быть больше "злых женщин"

"Это женщины, которые устали от несправедливости и насилия, отказываются следовать правилам, потому что больше в них не верят. Женщины, которые не откажутся от своего голоса и прав, зная, что рискуют сесть в тюрьму, быть отвергнутыми семьей и даже поплатиться жизнью. Если вы это называете злом, тогда миру нужно больше "злых женщин", - заявила она.