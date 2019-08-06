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РИА Новости
Туризм

В Австралии двухметровая акула-нянька напугала серфингиста

00:13
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© world.lib.ruСерая акула-нянька
Серая акула-нянька
© world.lib.ru
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На видео, снятое с квадрокоптера, попал момент, как акула вплотную подплыла к серфингисту, который в последнюю секунду смог отогнать ее, сообщает Daily Mail.
Двухметровая акула-нянька была замечена на пляже Авока на побережье Нового Южного Уэльса.
Она плавала между двух серфингистов, подплыла вплотную к одному из них и коснулась доски.
Спортсмен увидел акулу в последний момент и сумел быстро вынуть ноги из воды, испугавшись, что огромная рыба его укусит. После этого хищница удалилась.
Акулы-няньки, как правило, не опасны для людей, но могут атаковать, если чувствуют угрозу. Они питаются рыбами, креветками, кальмарами.
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