В Австралии двухметровая акула-нянька напугала серфингиста

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На видео, снятое с квадрокоптера, попал момент, как акула вплотную подплыла к серфингисту, который в последнюю секунду смог отогнать ее, На видео, снятое с квадрокоптера, попал момент, как акула вплотную подплыла к серфингисту, который в последнюю секунду смог отогнать ее, сообщает Daily Mail.

Двухметровая акула-нянька была замечена на пляже Авока на побережье Нового Южного Уэльса.

Она плавала между двух серфингистов, подплыла вплотную к одному из них и коснулась доски.

Спортсмен увидел акулу в последний момент и сумел быстро вынуть ноги из воды, испугавшись, что огромная рыба его укусит. После этого хищница удалилась.