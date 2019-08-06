Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Отвалы пустой породы, которую извлекают на поверхность из шахт, содержат остатки угля. Контактируя с воздухом, они начинают гореть. Ученые НИТУ "МИСиС" предложили способ снизить количество самовозгораний угольных отвалов за счет их правильного расположения. Это поможет улучшить экологическую обстановку в горнопромышленных районах.

Пожар возникает внутри отвала, и потушить его сложно. Он может годами выбрасывать ядовитые вещества в атмосферу. Ситуацию обостряет то, что, как правило, они располагаются в бесполезных балках и оврагах в неустойчивых и опасных зонах горного массива. Это безлюдная местность без инженерных сооружений.

"Мы обратили внимание, что отвалы в геодинамически активных зонах, горят чаще, чем за их пределами. Возникла гипотеза о связи горящих углепородных отвалов и таких зон. В ее основу легли представления, что, располагаясь в такой высокопроницаемой зоне, воздух может проникать к отвальной массе снизу, через эту зону – особенно, если она пересекает расположенные вблизи шахтные поля", – сообщил один из авторов исследования, профессор НИТУ "МИСиС" Андриан Батугин.

Результаты исследования помогут снизить негативное воздействие от вмешательства промышленности в экосистему. Используя диагностику горного массива на предмет геодинамически активных зон и компьютерное моделирование, исследователи смогут раскрыть тайны Земли, важные для экологически безопасного освоения природных ресурсов и понимания взаимодействия человека и природы.

"Шахты, горные выработки, отвалы, города – все встроено в природную геодинамически подвижную систему земной коры. Раньше люди считали, что системы, которые развиваются в геологическом масштабе времени, можно принять за стационарные (так как время жизни шахты слишком незначительно по сравнению со временем протекания геологических процессов). Но сейчас установление взаимодействия глобальных и локальных процессов признается важнейшим итогом геомеханико-геодинамических исследований. Мы уже задним числом можем видеть ошибки при выборе инженерных решений", – рассказал Батугин.