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РИА Новости

Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах

09:00, 6 августа 2019
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© Фото : Пресс-служба НИТУ "МИСиС"Добыча угля
Добыча угля
© Фото : Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Отвалы пустой породы, которую извлекают на поверхность из шахт, содержат остатки угля. Контактируя с воздухом, они начинают гореть. Ученые НИТУ "МИСиС" предложили способ снизить количество самовозгораний угольных отвалов за счет их правильного расположения. Это поможет улучшить экологическую обстановку в горнопромышленных районах.
Пожар возникает внутри отвала, и потушить его сложно. Он может годами выбрасывать ядовитые вещества в атмосферу. Ситуацию обостряет то, что, как правило, они располагаются в бесполезных балках и оврагах в неустойчивых и опасных зонах горного массива. Это безлюдная местность без инженерных сооружений.
"Мы обратили внимание, что отвалы в геодинамически активных зонах, горят чаще, чем за их пределами. Возникла гипотеза о связи горящих углепородных отвалов и таких зон. В ее основу легли представления, что, располагаясь в такой высокопроницаемой зоне, воздух может проникать к отвальной массе снизу, через эту зону – особенно, если она пересекает расположенные вблизи шахтные поля", – сообщил один из авторов исследования, профессор НИТУ "МИСиС" Андриан Батугин.
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Результаты исследования помогут снизить негативное воздействие от вмешательства промышленности в экосистему. Используя диагностику горного массива на предмет геодинамически активных зон и компьютерное моделирование, исследователи смогут раскрыть тайны Земли, важные для экологически безопасного освоения природных ресурсов и понимания взаимодействия человека и природы.
"Шахты, горные выработки, отвалы, города – все встроено в природную геодинамически подвижную систему земной коры. Раньше люди считали, что системы, которые развиваются в геологическом масштабе времени, можно принять за стационарные (так как время жизни шахты слишком незначительно по сравнению со временем протекания геологических процессов). Но сейчас установление взаимодействия глобальных и локальных процессов признается важнейшим итогом геомеханико-геодинамических исследований. Мы уже задним числом можем видеть ошибки при выборе инженерных решений", – рассказал Батугин.
Сейчас ученые заняты моделированием процесса проникновения воздуха к отвальной массе через геодинамически активную зону. Они намерены подробно изучить, как повышение температуры при разрастании очага возгорания усиливает процессы движения воздуха внутри отвала.
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