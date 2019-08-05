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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии при вооруженном нападении погибли трое военных SDF, сообщили СМИ

Вчера, 21:09
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© AFP 2019 / Delil SouleimanСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© AFP 2019 / Delil Souleiman
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Трое военных "Сирийских демократических сил" (SDF) погибли в результате вооруженного нападения в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийская проправительственная газета al-Watan со ссылкой на собственного корреспондента.
"Трое военных SDF погибли в результате вооруженного нападения на их военный автомобиль неподалеку от деревни Эль-Васиа, относящейся к населенному пункту Маркада на юге провинции Хасеке", - пишет газета
Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил", который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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