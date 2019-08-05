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РИА Новости
Ситуация в Судане

МИД поддержал договоренности по конституционной декларации в Судане

Вчера, 20:42
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва поддерживает договоренности, достигнутые в Судане по парафированию конституционной декларации и формированию институтов государственной власти, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Михаила Богданова и посла республики Судан в Москве Надира Бабикера.
Окончательное подписание конституционной декларации состоится 17 августа.
"В ходе беседы основное внимание было уделено последнему развитию событий в Судане в контексте парафирования 4 августа Конституционной декларации между Переходным военным советом и коалицией "Сил за свободу и перемены", предусматривающей формирование институтов государственной власти на переходный период. С российской стороны была выражена принципиальная поддержка достигнутых договоренностей, призванных обеспечить скорейшую нормализацию общественно-политической обстановки в дружественном Судане", - заявили в российском МИД.
Отмечается, что в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы "дальнейшего укрепления многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Суданом, включая поддержание активного политического диалога".
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
4 августа, 16:16
Каир и Эр-Рияд поприветствовали конституционную декларацию в Судане
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
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