В ООН изучают российскую концепцию по безопасности в Персидском заливе

ООН, 5 авг – РИА Новости. В ООН изучают представленную Россией концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь получил письмо от РФ. Письмо изучается и распространяется, как об этом просили", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли генсек ООН с российской концепцией.

Ранее российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В министерстве документ презентовали представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Документ распространили также в Совете Безопасности ООН и в Генеральной ассамблее организации.