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РИА Новости

В ООН изучают российскую концепцию по безопасности в Персидском заливе

Вчера, 20:21
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 5 авг – РИА Новости. В ООН изучают представленную Россией концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь получил письмо от РФ. Письмо изучается и распространяется, как об этом просили", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли генсек ООН с российской концепцией.
Ранее российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В министерстве документ презентовали представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Документ распространили также в Совете Безопасности ООН и в Генеральной ассамблее организации.
Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление "горячих линий", обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
1 августа, 16:33
Россия надеется на поддержку инициативы по безопасности в Персидском заливе
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Персидский заливСтефан ДюжаррикООНРоссияВ мире
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