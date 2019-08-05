Военные доставили гуманитарный груз в отрезанный паводком иркутский поселок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа совместно с сотрудниками МЧС доставили гуманитарную помощь в село Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области, который оказался отрезанным в результате паводка, сообщает пресс-служба ЦВО.

В населенном пункте, который расположен в 200 километрах от города Тулуна, проживают около 500 человек. В результате затопления село разделилось на три части, из-за чего местным жителям приходится передвигаться на лодке, отметили в ведомстве.

"Гуманитарный груз, в который вошли консервы, хлеб, испеченный на военном хлебозаводе, привезли в село вертолётом Ми-8 МЧС России. Груз был доставлен в пункт сбора. Всего жителям раздали около 500 килограмм гуманитарного груза", – говорится в сообщении.