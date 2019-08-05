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РИА Новости

Военные доставили гуманитарный груз в отрезанный паводком иркутский поселок

Вчера, 19:27
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗатопленный участок автомобильной дороги в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС России
Затопленный участок автомобильной дороги в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС России
© РИА Новости / МЧС РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа совместно с сотрудниками МЧС доставили гуманитарную помощь в село Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области, который оказался отрезанным в результате паводка, сообщает пресс-служба ЦВО.
В населенном пункте, который расположен в 200 километрах от города Тулуна, проживают около 500 человек. В результате затопления село разделилось на три части, из-за чего местным жителям приходится передвигаться на лодке, отметили в ведомстве.
"Гуманитарный груз, в который вошли консервы, хлеб, испеченный на военном хлебозаводе, привезли в село вертолётом Ми-8 МЧС России. Груз был доставлен в пункт сбора. Всего жителям раздали около 500 килограмм гуманитарного груза", – говорится в сообщении.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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