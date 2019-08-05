Кубань готова компенсировать объем запрещенных на ввоз из Китая фруктов

КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Объемы урожая фруктов, семечковых и косточковых культур в 2019 году в Краснодарском крае позволят компенсировать на российских прилавках этот вид продукции после ограничения ввоза из Китая, считает вице-губернатор Андрей Коробка, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.

Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за поставок продукции, которая заражена карантинными объектами. Ведомство отмечало, что Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. Запрет будет распространяться на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву.

"Объемы урожая фруктов, семечковых и косточковых культур в 2019 году на Кубани, в регионе, считающемся гарантом продуктовой безопасности России, позволят местным садоводам не только компенсировать на прилавках этот вид продукции в связи с запретом на ввоз фруктов из Китая, но и повысит экономическую эффективность отрасли садоводства в регионе", – цитирует ведомство слова замглавы края.

Крупные производители фруктов на юге России и Северном Кавказе заявили, что готовы увеличить поставки в Сибирь и Дальний Восток. "От умеренного ограничения импорта конечный потребитель однозначно не пострадает, кубанские садоводы готовы заместить выпадающие зарубежные поставки своей продукцией. Запрет ввоза в Россию фруктов из Китая положительно скажется на экономике садоводческих предприятий", – добавил вице-губернатор.

По его словам, в регионе существует проблема падения цен на рынке в период массовой уборки плодовых и ягодных культур – летом и осенью, в прошлые годы это связано как раз с завозом больших партий импорта, зачастую плохого качества. "Из-за перенасыщения рынка фруктами в это время года садоводы вынуждены были отдавать выращенный урожай фактически за бесценок, так как не у всех есть возможность заложить фрукты на хранение, связано это с тем, что темпы роста объемов урожая в регионе превышают темпы строительства фруктохранилищ", – отметил Коробка.