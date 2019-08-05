Мосгорсуд оставил в СИЗО двух фигурантов дела Baring Vostok

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО партнера инвестфонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и директора по инвестициям Ивана Зюзина по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд признал законность постановления Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Как минимум до 13 октября в СИЗО останутся партнер фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

В июле Басманный суд также продлил домашний арест до 13 октября основателю Baring Vostok Майклу Калви и экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву, который признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов дела. Кроме того, продлен срок содержания под стражей топ-менеджеру Филиппу Дельпалю и гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову.

В феврале Басманный суд заключил американца Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

Следствие полагает, что Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.