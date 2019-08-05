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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО двух фигурантов дела Baring Vostok

Вчера, 19:16
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПартнер компании Baring Vostok Ваган Абгарян в Басманном суде
Партнер компании Baring Vostok Ваган Абгарян в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО партнера инвестфонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и директора по инвестициям Ивана Зюзина по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал законность постановления Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Как минимум до 13 октября в СИЗО останутся партнер фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.
В июле Басманный суд также продлил домашний арест до 13 октября основателю Baring Vostok Майклу Калви и экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву, который признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов дела. Кроме того, продлен срок содержания под стражей топ-менеджеру Филиппу Дельпалю и гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову.
В феврале Басманный суд заключил американца Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.
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Следствие полагает, что Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Помимо американца и француза, по делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Изначально все фигуранты дела были отправлены в СИЗО, позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест основателю Baring Vostok Калви и экс-главе банка "Восточный" Кордичеву.
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