Парк в микрорайоне Наро-Фоминска благоустроят к концу осени

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Началось благоустройство парка в Наро-Фоминске, в микрорайоне Кантемировский. Работы будут завершены уже к концу осени. Об этом рассказал телеканал "360".
Планируется восстановление наружного освещения, обустройство проездов, тротуаров и парковок. Также в парке появится обновленная детская площадка, будут высажены деревья и установлены камеры наблюдения.
Благоустройство этого парка ранее обсуждали с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в эфире канала "360". О потребности в парке рассказал глава округа Роман Шамнэ.
"Парк здесь будет в самый раз, ведь лесной массив соединяет собой две улицы — Шибанкова и Пешехонова, также он находится в пешей доступности еще от двух улиц микрорайона — Ермолаева и Куркоткина", — отметил он.
На благоустройство парка выделено более 52 миллионов рублей.