Парк в микрорайоне Наро-Фоминска благоустроят к концу осени

Планируется восстановление наружного освещения, обустройство проездов, тротуаров и парковок. Также в парке появится обновленная детская площадка, будут высажены деревья и установлены камеры наблюдения.

Благоустройство этого парка ранее обсуждали с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в эфире канала "360". О потребности в парке рассказал глава округа Роман Шамнэ.

Посещаемость парков Подмосковья выросла в восемь раз за последние шесть лет

Посещаемость парков Подмосковья выросла в восемь раз за последние шесть лет

"Парк здесь будет в самый раз, ведь лесной массив соединяет собой две улицы — Шибанкова и Пешехонова, также он находится в пешей доступности еще от двух улиц микрорайона — Ермолаева и Куркоткина", — отметил он.