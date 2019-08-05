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РИА Новости
Новости Подмосковья

Парк в микрорайоне Наро-Фоминска благоустроят к концу осени

Вчера, 19:20
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковРебенок собирает осенние листья в парке
Ребенок собирает осенние листья в парке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Началось благоустройство парка в Наро-Фоминске, в микрорайоне Кантемировский. Работы будут завершены уже к концу осени. Об этом рассказал телеканал "360".
Планируется восстановление наружного освещения, обустройство проездов, тротуаров и парковок. Также в парке появится обновленная детская площадка, будут высажены деревья и установлены камеры наблюдения.
Благоустройство этого парка ранее обсуждали с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в эфире канала "360". О потребности в парке рассказал глава округа Роман Шамнэ.
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"Парк здесь будет в самый раз, ведь лесной массив соединяет собой две улицы — Шибанкова и Пешехонова, также он находится в пешей доступности еще от двух улиц микрорайона — Ермолаева и Куркоткина", — отметил он.
На благоустройство парка выделено более 52 миллионов рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьНаро-Фоминск
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