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РИА Новости

Путин 6 августа посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время "Недетского разговора" в образовательном центре для одаренных детей "Сириус" в Сочи. 21 июля 2017
Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи, где осмотрит новый корпус и проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин посетит Образовательный центр "Сириус" в Сочи. Глава государства осмотрит новый корпус "Школа", в котором проходят обучение школьники по профильным программам центра, а также учащиеся инженерно-математических и химико-биологических классов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, площадь нового корпуса - девять тысяч квадратных метров, одновременно обучаться в нем могут до 800 человек.
Кроме того, Путин проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", где будут рассмотрены вопросы развития центра "Сириус".
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Образовательный центр "Сириус"Владимир ПутинСочиРоссияОбщество
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