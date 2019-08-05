Путин 6 августа посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи

Владимир Путин во время "Недетского разговора" в образовательном центре для одаренных детей "Сириус" в Сочи. 21 июля 2017

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи, где осмотрит новый корпус и проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин посетит Образовательный центр "Сириус" в Сочи. Глава государства осмотрит новый корпус "Школа", в котором проходят обучение школьники по профильным программам центра, а также учащиеся инженерно-математических и химико-биологических классов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, площадь нового корпуса - девять тысяч квадратных метров, одновременно обучаться в нем могут до 800 человек.