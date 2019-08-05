Авиация Минобороны потушила более 150 тысяч гектаров горящего леса в Сибири

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самолеты и вертолеты министерства обороны России за сутки ликвидировали лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади более 150 тысяч гектаров, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
"За полетную смену 5 августа авиационная группировка Минобороны России совершила 60 вылетов, 160 сбросов на открытые очаги возгорания 1688 тонн воды и ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади свыше 150 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самолеты Ил-76 совершили 24 вылета, сбросив 1008 тонн воды, а вертолеты Ми-8 совершили 36 вылетов, сбросив 660 тонн.
С начала проведения авиационной группировкой Минобороны России операции по тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области на охваченные огнем лесные массивы сброшено 7002 тысяч тонн воды, ликвидированы лесные пожары на территории общей площадью более 900 тысяч гектаров.
Авиационная группировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае 1 августа.
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединилась авиация Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.