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РИА Новости

Авиация Минобороны потушила более 150 тысяч гектаров горящего леса в Сибири

Вчера, 19:00
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© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самолеты и вертолеты министерства обороны России за сутки ликвидировали лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади более 150 тысяч гектаров, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
"За полетную смену 5 августа авиационная группировка Минобороны России совершила 60 вылетов, 160 сбросов на открытые очаги возгорания 1688 тонн воды и ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади свыше 150 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самолеты Ил-76 совершили 24 вылета, сбросив 1008 тонн воды, а вертолеты Ми-8 совершили 36 вылетов, сбросив 660 тонн.
С начала проведения авиационной группировкой Минобороны России операции по тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области на охваченные огнем лесные массивы сброшено 7002 тысяч тонн воды, ликвидированы лесные пожары на территории общей площадью более 900 тысяч гектаров.
ТУ-142
Вчера, 06:04
Авиация Минобороны провела аэрофотосъемку пожароопасных районов Сибири
Авиационная группировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае 1 августа.
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединилась авиация Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМинистерство обороны РФРоссияПроисшествия
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