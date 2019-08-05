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РИА Новости

Саудовская Аравия сбила запущенные по аэропортам беспилотники хуситов

Вчера, 18:43
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© AFP 2019 / Mohammed HuwaisДым в столице Йемена Сана
Дым в столице Йемена Сана
© AFP 2019 / Mohammed Huwais
Дым в столице Йемена Сана. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Силы ПВО и ВВС Саудовской Аравии сбили беспилотники повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" по гражданским аэропортам в пограничных с Йеменом районах, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.
"Королевским ВВС и силам воздушной обороны Саудовской Аравии удалось сегодня (в понедельник - ред.) утром перехватить и сбить беспилотники, запущенные повстанцами-террористами хуситами, поддерживаемыми Ираном, по гражданским аэропортам королевства", - цитирует агентство аль-Малики.
Между тем подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah сообщил, что беспилотники были запущены по международному аэропорту Абха в округе Асир, военной авиабазе имени короля Халеда неподалеку от города Хамис-Мушайт (округ Асир) и аэропорту в городе Наджран.
Повстанцы-хуситы
3 августа, 18:44
Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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