Саудовская Аравия сбила запущенные по аэропортам беспилотники хуситов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Силы ПВО и ВВС Саудовской Аравии сбили беспилотники повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" по гражданским аэропортам в пограничных с Йеменом районах, передает саудовское агентство Силы ПВО и ВВС Саудовской Аравии сбили беспилотники повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" по гражданским аэропортам в пограничных с Йеменом районах, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.

"Королевским ВВС и силам воздушной обороны Саудовской Аравии удалось сегодня (в понедельник - ред.) утром перехватить и сбить беспилотники, запущенные повстанцами-террористами хуситами, поддерживаемыми Ираном, по гражданским аэропортам королевства", - цитирует агентство аль-Малики.

Между тем подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah сообщил, что беспилотники были запущены по международному аэропорту Абха в округе Асир, военной авиабазе имени короля Халеда неподалеку от города Хамис-Мушайт (округ Асир) и аэропорту в городе Наджран.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.