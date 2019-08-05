Жителя Костромской области осудили за убийство, совершенное 16 лет назад

БРЯНСК, 5 авг – РИА Новости. Житель Костромской области приговорен к 23 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство несовершеннолетней девушки, совершенное 16 лет назад, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствие и суд установили, что 10 мая 2003 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пустыре в поселке Дружба Судиславского района Костромской области совершил изнасилование 16-летней девушки. Затем, желая скрыть следы совершенного преступления, он нанес потерпевшей несколько ударов ножом в шею и грудную клетку, после чего девушка скончалась на месте. Ее тело нашли местные жители в этот же день, однако преступление 16 лет оставалось нераскрытым, отмечает следствие.

В 2019 году красноярские следователи с помощью коллег из центрального аппарата и сотрудников полиции получили данные о причастности к преступлению 52-летнего местного жителя, который находился в местах лишения свободы за совершение ряда тяжких преступлений.

Предварительное следствие по делу было возобновлено, проведен ряд следственных действий и экспертных исследований, в том числе, молекулярно-генетические экспертизы, результаты которых легли в основу предъявленного обвинения. Кроме того на месте обвиняемый рассказал об обстоятельствах преступления.