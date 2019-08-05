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РИА Новости

Жителя Костромской области осудили за убийство, совершенное 16 лет назад

Вчера, 18:37
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
БРЯНСК, 5 авг – РИА Новости. Житель Костромской области приговорен к 23 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство несовершеннолетней девушки, совершенное 16 лет назад, сообщает СУ СК РФ по региону.
Следствие и суд установили, что 10 мая 2003 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пустыре в поселке Дружба Судиславского района Костромской области совершил изнасилование 16-летней девушки. Затем, желая скрыть следы совершенного преступления, он нанес потерпевшей несколько ударов ножом в шею и грудную клетку, после чего девушка скончалась на месте. Ее тело нашли местные жители в этот же день, однако преступление 16 лет оставалось нераскрытым, отмечает следствие.
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В 2019 году красноярские следователи с помощью коллег из центрального аппарата и сотрудников полиции получили данные о причастности к преступлению 52-летнего местного жителя, который находился в местах лишения свободы за совершение ряда тяжких преступлений.
Предварительное следствие по делу было возобновлено, проведен ряд следственных действий и экспертных исследований, в том числе, молекулярно-генетические экспертизы, результаты которых легли в основу предъявленного обвинения. Кроме того на месте обвиняемый рассказал об обстоятельствах преступления.
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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Костромская областьРоссияПроисшествия
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