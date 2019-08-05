Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T18:30Z
https://ria.ru/20190805/1557191343.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155697/70/1556977093_0:83:3094:1823_1036x0_80_0_0_ac07ffad7251d723ce650d7bff924206.jpg
РИА Новости

Красноярский губернатор не исключил разрастания пожара на военном складе

Вчера, 18:30
859
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс не исключил возможности увеличения площади пожара после взрывов на военном складе под Ачинском.
"Склад горит еще очень локально, поэтому в зависимости от распространения огня возможно изменение зоны поражения", - сказал Усс в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы этого не исключаем", - ответил он на вопрос, ожидают ли власти, что пожар может распространиться на большую территорию.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте уезжают в сторону Красноярска. Медики сообщили о восьми пострадавших.
Сотрудники пожарной службы
Вчера, 15:06
Два пожарных поезда выехали на тушение пожара на складе в Красноярском крае
010512
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеАлександр УссКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Красноярский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрывах
РИА
Новости
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Красноярский губернатор оценил повреждения в поселке около горящего склада
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
В Красноярском крае эвакуируют около шести тысяч человек из-за ЧП на складе
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
В Красноярском крае над местом взрывов закрыли воздушное пространство
Лента
новостей
Сотрудники пожарной службы
Два пожарных поезда выехали на тушение пожара на складе в Красноярском крае
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Очевидец рассказал о повреждениях в Ачинске из-за взрыва в военной части
Многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения Уран-14
Минобороны перебросило к горящему под Ачинском складу роботы "Уран-14"
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Красноярск готов принять людей, эвакуированных из-за ЧП на военном складе
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Горящий в Красноярском крае военный склад планировали расформировать
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
При взрыве на военном складе в Красноярском крае пострадали восемь человек
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Жители Ачинска покидают город после взрыва на складе
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Мосгорсуд назвал число арестованных на незаконных акциях в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Энергетики ввели в Ачинском районе режим повышенной готовности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить им командировочные
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
08:51В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
08:46Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в АТР
Лента новостейМолния