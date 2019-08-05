Красноярский губернатор не исключил разрастания пожара на военном складе

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс не исключил возможности увеличения площади пожара после взрывов на военном складе под Ачинском.
"Склад горит еще очень локально, поэтому в зависимости от распространения огня возможно изменение зоны поражения", - сказал Усс в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы этого не исключаем", - ответил он на вопрос, ожидают ли власти, что пожар может распространиться на большую территорию.
По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. Кроме того, жители Ачинска на личном транспорте уезжают в сторону Красноярска. Медики сообщили о восьми пострадавших.