Красноярский губернатор не исключил разрастания пожара на военном складе

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс не исключил возможности увеличения площади пожара после взрывов на военном складе под Ачинском.

"Склад горит еще очень локально, поэтому в зависимости от распространения огня возможно изменение зоны поражения", - сказал Усс в эфире телеканала "Россия 24"

"Мы этого не исключаем", - ответил он на вопрос, ожидают ли власти, что пожар может распространиться на большую территорию.