В МЧС рассказали об образовательных учреждениях в зоне лесных пожаров

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Свыше 21 тысячи объектов образования попадают в зоны действия чрезвычайных ситуаций, из них 750 подвержены угрозе лесных пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На сегодняшний день свыше 21 тысячи объектов образования попадают в зоны действия возможных ЧС, из них подверженных угрозе лесных пожаров – 750", - рассказал собеседник агентства.