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РИА Новости

В МЧС рассказали об образовательных учреждениях в зоне лесных пожаров

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Александр КряжевЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ликвидация пожаров в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Свыше 21 тысячи объектов образования попадают в зоны действия чрезвычайных ситуаций, из них 750 подвержены угрозе лесных пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"На сегодняшний день свыше 21 тысячи объектов образования попадают в зоны действия возможных ЧС, из них подверженных угрозе лесных пожаров – 750", - рассказал собеседник агентства.
Наибольшее число этих учреждений расположены в Республике Бурятия, Тыва, Коми, а также в Красноярском крае, в Челябинской, Кировской, Иркутской и Костромской областях.
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