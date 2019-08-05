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РИА Новости

Трамп поручил реформировать систему охраны психического здоровья

Вчера, 17:41
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил минюсту страны разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья на фоне трагедий в Техасе и Огайо, где вооруженные преступники на выходных застрелили около 30 человек.
"Мы должны реформировать наши законы в сфере (охраны) психического здоровья, чтобы лучше выявлять людей с умственными отклонениями, которые могут совершить насильственные действия. Нужно гарантировать, что эти люди не только пройдут лечение, но и при необходимости будут изолированы", - заявил Трамп, выступая с обращением к нации.
В субботу 24-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль Пасо на границе с Мексикой. В результате атаки были убиты 20 человек, более 20 получили ранения. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме. В ночь на воскресенье еще девять человек были убиты в результате стрельбы у ночного бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиции в течение менее чем минуты удалось застрелить нападавшего, им оказался 22-летний местный житель, в числе убитых его сестра. Мотивы стрелявшего выясняются. Инцидент в Дэйтоне стал 251 случаем массовой стрельбы в США с начала года.
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
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