Трамп поручил реформировать систему охраны психического здоровья

"Мы должны реформировать наши законы в сфере (охраны) психического здоровья, чтобы лучше выявлять людей с умственными отклонениями, которые могут совершить насильственные действия. Нужно гарантировать, что эти люди не только пройдут лечение, но и при необходимости будут изолированы", - заявил Трамп, выступая с обращением к нации.

В субботу 24-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль Пасо на границе с Мексикой. В результате атаки были убиты 20 человек, более 20 получили ранения. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме. В ночь на воскресенье еще девять человек были убиты в результате стрельбы у ночного бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиции в течение менее чем минуты удалось застрелить нападавшего, им оказался 22-летний местный житель, в числе убитых его сестра. Мотивы стрелявшего выясняются. Инцидент в Дэйтоне стал 251 случаем массовой стрельбы в США с начала года.