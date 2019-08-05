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РИА Новости

К взрыву машины в Каире причастно движение "Хасам", заявили в полиции

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкПолиция Египта
Полиция Египта
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Полиция Египта. Архивное фото
КАИР, 5 авг – РИА Новости. По предварительным данным, террористическое движение "Хасам" стоит за взрывом автомашины накануне у онкологического центра в Каире, говорится в распространенном заявлении египетского МВД.
"Предварительное следствие показывает, что движение "Хасам", принадлежащее к террористической группировке "Братья-мусульмане"*, стоит за нападением и минированием этой автомашины и ее подготовкой к совершению террористической атаки", - говорится в документе.
Люди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
Вчера, 16:46
Президент Египта назвал взрыв в Каире терактом
Взрыв кислородного баллона произошел в воскресенье на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части египетской столицы в непосредственной близости от Национального института онкологии. Погибли 20 человек, 47 ранены.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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