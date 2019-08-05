К взрыву машины в Каире причастно движение "Хасам", заявили в полиции

КАИР, 5 авг – РИА Новости. По предварительным данным, террористическое движение "Хасам" стоит за взрывом автомашины накануне у онкологического центра в Каире, говорится в распространенном заявлении египетского МВД.

"Предварительное следствие показывает, что движение "Хасам", принадлежащее к террористической группировке "Братья-мусульмане"*, стоит за нападением и минированием этой автомашины и ее подготовкой к совершению террористической атаки", - говорится в документе.

Взрыв кислородного баллона произошел в воскресенье на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части египетской столицы в непосредственной близости от Национального института онкологии. Погибли 20 человек, 47 ранены.