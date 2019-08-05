Путин 6 августа встретится с президентом Абхазии

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 августа встретится в Сочи с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, лидеры обсудят перспективы двустороннего социально-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Шестого августа в Сочи состоится встреча президента РФ Путина с президентом Республики Абхазия Хаджимбой. В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
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