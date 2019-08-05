На Rap Koktebel презентуют хип-хоп проект "Рэп завод"

МОСКВА, 5 авг ­– РИА Новости. 27 августа в Крыму на фестивале Rap Koktebel состоится презентация "Рэп завода" – первого международного интерактивного шоу талантов, в котором начинающие исполнители демонстрируют свои способности в стиле хип-хоп. В Коктебеле выступят резиденты и лучшие конкурсанты проекта. География его участников охватывает 14 стран и более 300 городов.

Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить 27 и 28 августа на пляже в Коктебеле по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный квадрат". Свое участие в нем уже подтвердили такие известные исполнители, как Guf, Мот, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц.