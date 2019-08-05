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РИА Новости
Культура

На Rap Koktebel презентуют хип-хоп проект "Рэп завод"

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНа берегу Черного моря в Коктебеле
На берегу Черного моря в Коктебеле
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 авг ­– РИА Новости. 27 августа в Крыму на фестивале Rap Koktebel состоится презентация "Рэп завода" – первого международного интерактивного шоу талантов, в котором начинающие исполнители демонстрируют свои способности в стиле хип-хоп. В Коктебеле выступят резиденты и лучшие конкурсанты проекта. География его участников охватывает 14 стран и более 300 городов.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить 27 и 28 августа на пляже в Коктебеле по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный квадрат". Свое участие в нем уже подтвердили такие известные исполнители, как Guf, Мот, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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КультураRap KoktebelКрым
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