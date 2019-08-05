Российское посольство ответило на слова главы МИД Литвы о событиях в Москве

"В этой связи отметим: в Москве обойдутся без советов подобного рода "специалистов" по России и порекомендуют им внимательнее присмотреться к ситуации с отношением властей к инакомыслию в своей стране, фактам полицейского и уголовного преследования у себя политиков и общественных деятелей, выражающих иные взгляды, навешиванию ярлыков "шпионов" на тех, кто не демонизирует Россию. Тогда станет понятнее, куда реально продвигается каждое из наших государств", - отмечается в сообщении.