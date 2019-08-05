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РИА Новости

В Вологодской области ликвидировали пожар на фанерном комбинате

Вчера, 16:51
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Крупный пожар на фанерном комбинате в Вологодской области, который в понедельник утром удалось локализовать на площади 3,25 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"Пожар ликвидирован в 15.50 мск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в цехе сортировки Кадуйского фанерного комбината поступило около 6.00 мск. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что к 9.00 мск пожар был локализован на площади 3,25 тысячи квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет, уточняло МЧС.
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