В Вологодской области ликвидировали пожар на фанерном комбинате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Крупный пожар на фанерном комбинате в Вологодской области, который в понедельник утром удалось локализовать на площади 3,25 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Пожар ликвидирован в 15.50 мск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в цехе сортировки Кадуйского фанерного комбината поступило около 6.00 мск. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что к 9.00 мск пожар был локализован на площади 3,25 тысячи квадратных метров.