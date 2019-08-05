Президент Египта назвал взрыв в Каире терактом

"Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые пали в результате трусливого террористического акта", - приводятся слова президента на его официальной странице в Твиттер.

Ранее МВД предварительно сообщало о том, что столкновение автомашин, возможно, спровоцировало взрыв кислородного баллона на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части египетской столицы в непосредственной близости от Национального института онкологии. Начался пожар. Пациенты медучреждения были эвакуированы в другие больницы. От взрыва серьезно пострадал фасад здания. Правительство уже распорядилось в кратчайшие сроки отремонтировать институт. Египетские силовики продолжают выяснять причины произошедшего.