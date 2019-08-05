Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T16:46Z
https://ria.ru/20190805/1557185885.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155716/53/1557165359_0:150:3103:1895_1036x0_80_0_0_91b4d6228d8d3e2a9c6d9552b0ad102e.jpg
РИА Новости

Президент Египта назвал взрыв в Каире терактом

Вчера, 16:46
584
© REUTERS / Shokry HusseinЛюди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
Люди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
© REUTERS / Shokry Hussein
КАИР, 5 авг - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал терактом взрыв, унесший в понедельник утром жизни 20 человек в Каире.
Ранее предполагалось, что причиной трагедии мог стать взрыв кислородного баллона. Результатом взрыва стала гибель 20 человек, 47 ранены.
"Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые пали в результате трусливого террористического акта", - приводятся слова президента на его официальной странице в Твиттер.
Ранее МВД предварительно сообщало о том, что столкновение автомашин, возможно, спровоцировало взрыв кислородного баллона на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части египетской столицы в непосредственной близости от Национального института онкологии. Начался пожар. Пациенты медучреждения были эвакуированы в другие больницы. От взрыва серьезно пострадал фасад здания. Правительство уже распорядилось в кратчайшие сроки отремонтировать институт. Египетские силовики продолжают выяснять причины произошедшего.
Момент взрыва на военном складе в Красноярской области попал на видео
Вчера, 16:20
Момент взрыва на военном складе под Красноярском попал на видео
100304
Обсудить 0
Каир (город)В мире
Рекомендуем
Люди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
Взорвавшаяся в Каире машина была заминирована
РИА
Новости
Полиция Египта
К взрыву машины в Каире причастно движение "Хасам", заявили в полиции
Люди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 20
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
В Ливии число погибших при ударах ВВС Хафтара выросло до 42 человек
Лента
новостей
Момент взрыва на военном складе в Красноярской области попал на видео
Момент взрыва на военном складе под Красноярском попал на видео
Альбом с фотографиями фотожурналиста Андрея Стенина
Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В результате взрыва в Афганистане три человека погибли, 24 пострадали
В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
Объявление купаться запрещено
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Полиция Ванкувера
В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК опроверг данные о гибели школьника в драке с десантником в Подмосковье
Люди пытаются загасить огонь после взрыва возле Национального института рака, Каир, Египет. 4 августа 2019
Число погибших при взрыве в Каире выросло до 17 человек
Президент РФ Владимир Путин
Россия не отказывается от своих односторонних обязательств, заявил Путин
Сотрудник полиции в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
Лента новостейМолния