Круглый стол об отношениях России и ЕС накануне саммита G7

Участники:
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;
- экс-шерпа России в "Группе восьми" (2012–2014 гг.) Алексей КВАСОВ;
- директор Центра исследований международных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Марина ЛАРИОНОВА.
24–26 августа во французском городе Биарриц состоится саммит "Группы семи". Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил, что за пять дней до этого он проведет переговоры Президентом России Владимиром Путиным. Возможно, французский президент намерен инициировать сближение Москвы с G7, но последняя декларация глав МИД стран "семерки" включает несколько пунктов, осуждающих политику России в отношении Украины и предполагаемое вмешательство России в выборы в неназванных странах.
Чего ждать от саммита G7 Биаррице? Возможно ли сближение России и "Группы семи"? Или даже возвращение в формат "восьмерки"? Насколько эффективен формат G7 в условиях кризиса многополярности? Также в рамках круглого стола будет представлена рабочая тетрадь РСМД "Почему "семерка" не стала "восьмеркой", или Тридцать лет отношений Москвы и "Группы семи"".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;
- экс-шерпа России в "Группе восьми" (2012–2014 гг.) Алексей КВАСОВ;
- директор Центра исследований международных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Марина ЛАРИОНОВА.
24–26 августа во французском городе Биарриц состоится саммит "Группы семи". Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил, что за пять дней до этого он проведет переговоры Президентом России Владимиром Путиным. Возможно, французский президент намерен инициировать сближение Москвы с G7, но последняя декларация глав МИД стран "семерки" включает несколько пунктов, осуждающих политику России в отношении Украины и предполагаемое вмешательство России в выборы в неназванных странах.
Чего ждать от саммита G7 Биаррице? Возможно ли сближение России и "Группы семи"? Или даже возвращение в формат "восьмерки"? Насколько эффективен формат G7 в условиях кризиса многополярности? Также в рамках круглого стола будет представлена рабочая тетрадь РСМД "Почему "семерка" не стала "восьмеркой", или Тридцать лет отношений Москвы и "Группы семи"".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/