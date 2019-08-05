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РИА Новости

СК опроверг данные о гибели школьника в драке с десантником в Подмосковье

Вчера, 16:45
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация СМИ о смерти школьника в Подмосковье якобы после драки с военнослужащим не соответствует действительности, смерть подростка наступила от отравления, телесных повреждений не обнаружено, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Сегодня в ряде СМИ появилась информация о смерти 16-летнего жителя городского округа Наро-Фоминска в результате побоев, полученных в драке с военнослужащим в одном из кафе города. Эта информация была опубликована СМИ преждевременно и оказалась недостоверной", - сказала она.
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По данным следствия, 4 августа в Наро-Фоминске местная жительница обнаружила в квартире тело своего сына 2003 года рождения без видимых телесных повреждений. СК начал проверку по данному факту. Как рассказала Врадий, по предварительным выводам эксперта, смерть подростка наступила в результате отравления неизвестным веществом - вероятнее всего, алкоголем.
"По результатам химического исследования будет достоверно установлено качество употребленного погибшим вещества и дана правовая оценка. Наступление смерти подростка в результате полученных травм и побоев не нашло своего подтверждения", - отметила она.
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
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