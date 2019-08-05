СК опроверг данные о гибели школьника в драке с десантником в Подмосковье

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация СМИ о смерти школьника в Подмосковье якобы после драки с военнослужащим не соответствует действительности, смерть подростка наступила от отравления, телесных повреждений не обнаружено, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Сегодня в ряде СМИ появилась информация о смерти 16-летнего жителя городского округа Наро-Фоминска в результате побоев, полученных в драке с военнослужащим в одном из кафе города. Эта информация была опубликована СМИ преждевременно и оказалась недостоверной", - сказала она.

По данным следствия, 4 августа в Наро-Фоминске местная жительница обнаружила в квартире тело своего сына 2003 года рождения без видимых телесных повреждений. СК начал проверку по данному факту. Как рассказала Врадий, по предварительным выводам эксперта, смерть подростка наступила в результате отравления неизвестным веществом - вероятнее всего, алкоголем.