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РИА Новости

Суд в ЯНАО обязал детсад выплатить компенсацию сломавшему руку ребенку

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Детский сад. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 авг - РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе обязал детский сад выплатить 198 тысяч рублей воспитаннику, который упал с качелей на прогулке и сломал руку, сообщает в понедельник окружная прокуратура.
Инцидент произошел в мае. Воспитанник детского сада "Солнышко" в селе Яр-Сале во время утренней прогулки упал с качелей. Ему, как отмечает ведомство, диагностировали закрытый перелом левой руки.
Детский сад
29 июля, 17:17
В Калужском детсаду, где отравились воспитанники, нашли нарушения
Родители ребенка в связи с произошедшим направили заявление в прокуратуру, которая в свою очередь обратилась в суд с иском о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда в пользу воспитанника детского сада.
"С учреждения взыскана компенсация морального вреда в размере 198 тысяч рублей", - сообщает надзорное ведомство.
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Ямало-Ненецкий АОРоссияПроисшествия
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