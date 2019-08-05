Суд в ЯНАО обязал детсад выплатить компенсацию сломавшему руку ребенку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 авг - РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе обязал детский сад выплатить 198 тысяч рублей воспитаннику, который упал с качелей на прогулке и сломал руку, сообщает в понедельник окружная прокуратура.

Инцидент произошел в мае. Воспитанник детского сада "Солнышко" в селе Яр-Сале во время утренней прогулки упал с качелей. Ему, как отмечает ведомство, диагностировали закрытый перелом левой руки.

Родители ребенка в связи с произошедшим направили заявление в прокуратуру, которая в свою очередь обратилась в суд с иском о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда в пользу воспитанника детского сада.