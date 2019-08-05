Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T16:41Z
https://ria.ru/20190805/1557185761.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Видеомост Москва – Баку в преддверии встречи глав РФ, Азербайджана и Ирана

Вчера, 16:40
19
9 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Баку на тему: "Актуальная российско-азербайджанская повестка".
Участники:
- первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий ТРОФИМЧУК;
- научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав ПРИТЧИН.

К разговору приглашены представители Госдумы РФ.

В Баку:
- профессор Бакинского государственного университета, руководитель Фонда "Центр регионального развития в Азербайджане" Чингиз ИСМАИЛОВ;
- профессор Азербайджанского государственного экономического университета, заместитель директора Русской школы экономики Эльшад МАМЕДОВ.

На 14 августа запланирована встреча президентов России, Азербайджана и Ирана в Сочи. Предыдущая встреча лидеров проходила в рамках саммита "каспийской пятерки" в августе 2018 года, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. О двусторонней российско-азербайджанской повестке, о значении Конвенции, о возможных вопросах обсуждения в Сочи пойдет речь в рамках видеомоста.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Тимур Иванов
Замглавы Минобороны России посетит Узбекистан
РИА
Новости
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
На труднодоступных территориях России горят 2,3 миллиона гектаров леса
Конкурс кинологов Верный друг
На конкурсе АрМИ под Москвой пройдут соревнования кинологов "Верный друг"
Стюардесса в Международном аэропорту Хамад в Дохе, Катар
В Индии задержали стюардессу за контрабанду золота
Лента
новостей
Пожар в ТЦ Садарак в Баку. 4 августа 2019
При тушении пожара в Баку отравились семеро спасателей
Полиция штата Огайо
Американская полиция подтвердила факт стрельбы в городе Дейтон в Огайо
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ
Танк иранской команды задымился во время соревнований
Танк иранских военных задымился на Армейских играх
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
Команды на конкурсе "Танковый биатлон-2019" в Алабино провели жеребьевку
Пожар в ТЦ Садарак в Баку. 4 августа 2019
В Баку загорелся крупнейший торговый центр "Садарак"
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
При взрыве на военном складе в Красноярском крае пострадали четыре человека
Флаг Ирана. Архивное фото
В Иране разбился истребитель
Полиция на месте преступления
В Огайо произошла стрельба, есть жертвы
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
08:54В Минобороны назвали сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском
Лента новостейМолния