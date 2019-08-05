Видеомост Москва – Баку в преддверии встречи глав РФ, Азербайджана и Ирана

Участники:
- первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий ТРОФИМЧУК;
- научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав ПРИТЧИН.
К разговору приглашены представители Госдумы РФ.
В Баку:
- профессор Бакинского государственного университета, руководитель Фонда "Центр регионального развития в Азербайджане" Чингиз ИСМАИЛОВ;
- профессор Азербайджанского государственного экономического университета, заместитель директора Русской школы экономики Эльшад МАМЕДОВ.
На 14 августа запланирована встреча президентов России, Азербайджана и Ирана в Сочи. Предыдущая встреча лидеров проходила в рамках саммита "каспийской пятерки" в августе 2018 года, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. О двусторонней российско-азербайджанской повестке, о значении Конвенции, о возможных вопросах обсуждения в Сочи пойдет речь в рамках видеомоста.
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- первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий ТРОФИМЧУК;
- научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав ПРИТЧИН.
К разговору приглашены представители Госдумы РФ.
В Баку:
- профессор Бакинского государственного университета, руководитель Фонда "Центр регионального развития в Азербайджане" Чингиз ИСМАИЛОВ;
- профессор Азербайджанского государственного экономического университета, заместитель директора Русской школы экономики Эльшад МАМЕДОВ.
На 14 августа запланирована встреча президентов России, Азербайджана и Ирана в Сочи. Предыдущая встреча лидеров проходила в рамках саммита "каспийской пятерки" в августе 2018 года, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. О двусторонней российско-азербайджанской повестке, о значении Конвенции, о возможных вопросах обсуждения в Сочи пойдет речь в рамках видеомоста.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/