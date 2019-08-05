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РИА Новости

На Кубани будут судить бывшего врача из-за ошибки, повлекшей смерть девочки

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Бывший реаниматолог-анестезиолог анапской городской больницы предстанет перед судом из-за ошибки, которая привела к смерти восьмилетней девочки, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по городу Анапа СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего врача реаниматолога-анестезиолога МБУЗ "Детская городская больница города-курорта Анапа". Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности восьмилетней пациентке вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
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Как отмечает ведомство, в мае прошлого года девочка была доставлена в больницу с диагнозом ОРЗ, гипертермический синдром, фебрильные судороги. По данным следствия, врач подтвердил ранее поставленный диагноз, и пациентка была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии.
"Обвиняемый своевременно не диагностировал у малолетней перитонит и недооценил степень тяжести ее состояния. Допущенные врачом нарушения привели к гибели пациентки в лечебном учреждении", - сообщается в релизе.
Отмечается, что согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы действия врача прямо связаны со смертью ребенка.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд", - информирует пресс-служба СУСК.
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